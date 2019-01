Wijk aan Zee wil hulp Rutte tegen uitstoot

Inwoners van Wijk aan Zee vragen premier Mark Rutte in een paginagrote advertentie in de Volkskrant om te helpen bij de aanpak van de overlast door de bedrijven Tata Steel en Harsco. De inwoners stellen dat de regionale en lokale overheid niet in staat zijn bescherming te bieden tegen de bedrijven, die tot de „grootste CO2-uitstoters van het land” behoren.

„Sinds 2015 vinden wij regelmatig zwarte grafietstof op de dekbedden van onze slapende kinderen”, aldus de inwoners die zich hebben verenigd in de Stichting IJmondig. „Een regenboog van chemische substanties is bij ons te vinden op het aanrecht, de vensterbanken, de eettafel, de auto. Soms wit siliconen fixeer, vaak grafiet, soms een bruine substantie en soms een grijze, kleverige massa.”

De stichting wijst erop dat de inwoners, inclusief de kinderen, kampen met onder meer longproblemen, hoofdpijn en misselijkheid. De stichting denkt dat ze met de roep om steun bij Rutte aan het goede adres zijn, omdat de premier eerder toegaf dat „Nederland ontoereikend leidend is geweest” in zaken als klimaat en milieu.