„Wijd vrijdagpreek in moskee aan slachtoffers Utrecht”

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) roept imams op vrijdag in de preek aandacht te besteden aan de aanslag in Utrecht van maandag. Bij de raad zijn bijna tachtig moskeeën aangesloten.

„Afgelopen maandag zijn wij als samenleving opgeschrikt door een afschuwelijke schietpartij in Utrecht. Daarbij zijn drie doden gevallen. Die schietpartij heeft voor veel paniek gezorgd in het land. De dader heeft een afschuwelijke en gewetenloze misdaad gepleegd”, stelt de raad. „Wij vragen u in uw preek aandacht te wijden aan het nastreven van een verbindende samenleving waarin de burgers zich veilig kunnen voelen.”

Door de schietpartij in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht afgelopen maandag, kwamen drie mensen om het leven. Drie andere mensen raakten zwaargewond.