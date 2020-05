„Wij zijn de vaandeldragers van vrede en vrijheid geworden, nu de meeste getuigen van de Tweede Wereldoorlog niet meer leven. Van vrijheid, die de meesten van ons in de wieg cadeau kregen en waar we weinig voor hoefden te doen.” Dat heeft vicepremier Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) maandag gezegd bij de herdenking op het Nationaal Ereveld in het Gelderse Loenen. Hij legde daar ook een krans voor alle Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Het ereveld in Loenen is maandag gesloten, omdat er vanwege de coronamaatregelen geen publiek bij de herdenking mag zijn.

„Nu we allemaal thuis moeten blijven, hebben we meer tijd om te beseffen hoe rijk we zijn met alle vrijheden, die ooit zo duur zijn betaald. Dat wij 75 jaar vrijheid kunnen vieren is ongekend, dat is op veel plekken in de wereld ondenkbaar”, aldus De Jonge.

Volgens de vicepremier is het beeld van de Tweede Wereldoorlog veelkleurig: „Er waren zeker mensen die onversneden goed of fout waren. Maar er waren ook mensen die goede en foute dingen deden. En er waren mensen die alles koud leek te laten, die onverschillig waren. Maar vrijheid mag ons nooit onverschillig laten. We mogen er nooit lichtzinnig over denken.”

Het ereveld in Loenen omvat bijna 4000 graven van militairen en burgers die zijn gesneuveld. Onder hen zijn militairen, verzetsstrijders en Engelandvaarders die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw worden in Loenen ook militairen en burgers begraven die tijdens humanitaire of vredesmissies zijn omgekomen. Er hebben nog geregeld begrafenissen plaats.

In Loenen staan zeven zogenoemde Indische Kruizen, die verwijzen naar de zeven Nederlandse erevelden op Java in voormalig Nederlands-Indië. De Jonge noemde in zijn toespraak ook 15 augustus, de dag dat de Japanse bezetter in Indië capituleerde.