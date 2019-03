„Wij zijn als enige echt onafhankelijk”

Nu de uitslag van de Statenverkiezingen bekend is, is het ook duidelijk hoe de Eerste Kamer eruit kan komen te zien. Die wordt namelijk gekozen door de nieuwe Statenleden. Van vrijwel alle leden is bekend bij welke landelijke partij ze horen. Maar er is één uitzondering: de Partij voor het Noorden, uit Groningen. Als enige partij in Nederland is die niet aan een landelijke partij gebonden. „We zijn de enige echt onafhankelijke partij in heel Nederland”, zegt voorzitter Mariska Sloot. En dat maakt de partij interessant om te paaien. Want andere partijen kunnen de hulp uit Groningen misschien goed gebruiken.

De Partij voor het Noorden werkte de afgelopen jaren samen in de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), een samenwerkingsverband van regionale partijen, die bij elkaar één zetel in de Eerste Kamer hadden. In januari stapte de Partij voor het Noorden boos uit die alliantie. De OSF had in de Eerste Kamer namelijk voor de Mijnbouwwet gestemd, die onder meer over gaswinning in Groningen gaat.

Die breuk komt de OSF misschien duur te staan. Zonder de stemmen van de Partij voor het Noorden dreigt de fractie uit de Eerste Kamer te verdwijnen. Op steun van de Partij voor het Noorden hoeft de OSF voorlopig niet te rekenen. Sloot: „We hebben natuurlijk niet voor niets met ze gebroken. Een partij die voor 98 procent meestemt met de overheid, is net zo gevestigd als de rest.”

Wie de stemmen wel krijgt, weet de partij nog niet. De partij had beloofd om op Code Oranje te stemmen. Annemarie Heite uit Bedum, boegbeeld van de aardbevingsgedupeerden, was kandidaat-senator voor die partij. Maar Code Oranje kreeg geen enkele Statenzetel en daardoor is de Eerste Kamer uit zicht. De komende weken wil de Partij voor het Noorden rustig nadenken en overleggen. Voorzitter: „Wij werken goed samen met iedereen, van de Partij voor de Dieren tot de PVV. Maar wij hebben de afgelopen jaren gezien dat we het niet van de landelijke partijen moeten hebben. We zullen zien met wat voor prachtige beloften ze aankomen om onze stemmen te krijgen. Dat ineens alle huizen worden versterkt en dat alle mensen die in angst leven binnen twee weken duidelijkheid krijgen. Ik geloof er niks van.”

Een ander vraagteken bij de Eerste Kamerverkiezingen, is DENK. De partij heeft niet genoeg stemmen voor een eigen zetel, maar kan wel de oppositie of coalitie een handje helpen. Wat DENK gaat doen, blijft vooralsnog een raadsel. „Wij houden alle opties open. En meer ga ik er nu niet over zeggen”, zegt partijleider Tunahan Kuzu.