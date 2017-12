„Wij delen citaten op Facebook”

Izak den Dekker (81) uit Veenendaal:

„Mijn vrouw en ik gebruiken Facebook met name om onze kinderen in Nederland op de hoogte te houden wanneer wij op reis zijn naar Canada. Daar woont één van onze kinderen. Het was een idee van mijn vrouw, want het is makkelijk om op die manier berichtjes te sturen.

Iedere dag zet ik een spreuk op de pagina, waar mensen over na kunnen denken. Vandaag was dat bijvoorbeeld een citaat van John Owen: „De kracht van genade wordt ervaren als men weet heeft van de kracht van verzoeking.” Omdat er ook een Amerikaanse vrouw in mijn vriendenlijst staat, deel ik het altijd in twee talen.

Verder zijn we vrienden met gemeenteleden en anderen bekenden. Het is leuk om kennissen te ontmoeten via Facebook.”