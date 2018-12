Wietplanten onder podium van dorpshuis Krabbendijke

Een politie-inval in het Krabbendijkse dorpshuis. De politie vindt er wietplantjes: onder de podiumplanken. Het gebouw gaat dicht; ook de hervormde gemeente die er kerk houdt, moet verhuizen.

De politie ontdekte woensdagochtend de wietkwekerij in De Meiboom, het dorpshuis van Krabbendijke, geraffineerd verstopt onder het podium van de grote zaal. Het energiebedrijf, dat in het gebouw abnormaal stroomverbruik signaleerde, had alarm geslagen.

Niets wijst er woensdagmiddag op dat hier ’s ochtends de politie is binnengevallen. Er hangt alleen een geschreven briefje op het raam dat een geplande activiteit „vanavond niet doorgaat in verband met omstandigheden.”

Omwonenden zagen alles gebeuren. Een oudere vrouw zegt dat ze al snel in de gaten had dat het een inval vanwege een wietkwekerij betrof. „Toen ik de auto’s zag van het energiebedrijf dacht ik: het is weer zover.” Ze vertelt dat er wel vaker wietkwekerijen worden aangetroffen in haar dorp. Heeft Krabbendijke een drugsprobleem? „Ik weet wel dat er buiten bij het café aan het spoor in drugs wordt gehandeld. ’s Avonds stappen daar regelmatig jongeren in en uit auto’s.”

Een andere omwonende stelt dat De Meiboom niet echt liep. „Af en toe is er een trouwerij en op de maandag gebruikt een biljartclub voor ouderen het gebouw”, zegt deze vrouw. „Op zondag zijn er ook kerkdiensten. Maar de beheerder was de laatste tijd vaak ’s avonds en ’s nachts in het gebouw bezig terwijl er dan verder niemand meer was. Wel vreemd dat dit nu gebeurt in een klein dorp als het onze, waar het gewoonlijk zo kalm is.”

Burgemeester Van Egmond van Reimerswaal benadrukt dat op dit moment nog niemand verdachte is. Ze vertelt wel dat het gemeentebestuur al een week „een niet pluis-gevoel” had toen bleek dat het dorpshuis hoge energierekeningen had. „Ook waren aan de buitenkant van het gebouw camera’s opgehangen waar wij als gemeente niets van af wisten.”

Gesloten

Gewoonlijk wordt een drugspand drie maanden gesloten. Het dorpshuis van Krabbendijke heeft echter een maatschappelijke functie. „We wachten een bestuursrapport van de politie af, dat over ongeveer een week verschijnt. Dan hebben we een completer beeld en kunnen we eventuele vervolgstappen nemen”, aldus de burgemeester. Tot dan blijft het dorpshuis dicht.

Dat de drugs uitgerekend in een pand van de gemeente Reimerswaal zijn gevonden vindt de burgemeester „zuur.” „Je verwacht toch dat er juist met zo’n gebouw zorgvuldig wordt omgegaan.”

Ze vertelt dat de geplande kerkdienst van komende zondag in De Meiboom van de Ontmoetingsgemeente, een hervormde gemeente met leden uit Krabbendijke en Rilland, nu in Rilland wordt gehouden.

De beheerder van het dorpshuis was woensdag niet bereikbaar voor een reactie.