Wietplantage en mogelijk explosief gevonden na brand in Sneek

De politie in Sneek heeft na een uitslaande brand in een flat aan de Rijperahemstraat een hennepplantage gevonden en een mogelijk explosief. Een verdachte is aangehouden.

Een aantal omliggende moest woningen ontruimd. Bij de ontruiming van een van de naastgelegen woningen vond de politie vervolgens een hennepplantage en een mogelijk explosief.

De zaak is in onderzoek. Zo lang niet duidelijk is of het inderdaad om een explosief gaat, kunnen de bewoners niet terug naar huis. Ze worden door familie en vrienden opgevangen, zei een woordvoerster van de politie.

Vier personen raakten gewond door de brand op de derde etage. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis, zegt een woordvoerster van de brandweer.

Wegens de vele rook die in de richting van het centrum dreef, is een NL-alert uitgegeven. De bevolking werd opgeroepen ramen en deuren te sluiten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.