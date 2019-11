'Wiersum wekenlang voor moord geobserveerd'

De in september vermoorde advocaat Derk Wiersum werd al weken voor zijn dood door een ’moordcommando’ in de gaten gehouden. Niet alleen de straat in Amsterdam-Buitenveldert waar Wiersum woonde, werd geobserveerd, maar ook het huis waar hij met zijn gezin leefde. Dat schrijft De Telegraaf.

Daarbij werden naast de schutter meerdere criminele observanten en voertuigen ingezet. Dat blijkt volgens de politie uit het veelomvattende onderzoek naar de moord op Wiersum. Volgens de politie staat vast dat diverse voertuigen die mogelijk zijn gebruikt door de observanten al sinds augustus in de buurt actief zijn geweest, vermoedelijk om de moord voor te bereiden. Dat is onder meer vastgesteld dankzij camera’s in de omgeving van de Imstenrade.