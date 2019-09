(ANP) De liquidatie van advocaat Derk Wiersum raakt ook de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda, waar Wiersum rechter-plaatsvervanger was. President van de rechtbank Nol Vermolen spreekt over het „schokkende en droevige bericht” over de moord op Wiersum. „Wij herinneren hem als een enorm aardige collega met een groot hart voor het strafrecht. Wij zullen zijn empathie, enthousiasme en professionaliteit missen.”