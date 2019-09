Wiersum ‘aimabel en een uitstekend advocaat’

Aimabel, sympathiek, gedreven, integer en een uitstekend advocaat. Op de Amsterdamse rechtbank wordt over Derk Wiersum louter in lovende termen gesproken. Rechters, officieren van justitie, collega-advocaten, gerechtsbodes, iedereen mocht Wiersum.

In het Advocatenblad wordt Wiersum aangehaald uit een interview in 2017. „Ik sta altijd de underdog bij. De verdachte is nu eenmaal een underdog die vecht tegen het systeem. Die heeft een advocaat verschrikkelijk hard nodig.”

Wiersum was in maart voor zichzelf begonnen met Advocatenkantoor Wiersum. Daarvoor werkte hij bij andere advocatenkantoren.