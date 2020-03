Wiener Sängerknaben komen niet naar Nederland

Een concert van het wereldberoemde jongenskoor Die Wiener Sängerknaben woensdagavond in de Basiliek in Oudenbosch gaat niet door. Het koor kan niet reizen vanwege maatregelen die de Oostenrijkse regering dinsdag heeft genomen tegen verspreiding van het coronavirus. Dat heeft Kiwanisclub, de organisatie die het koor had uitgenodigd, laten weten.

De Wiener Sängerknaben zouden een paasconcert verzorgen in de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, een verkleinde kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Het beroemde jongenskoor uit Wenen is maar zelden in Nederland te horen.

Naast een concert in Nederland stonden ook optredens in België en Denemarken op de agenda. Die concerten zijn eveneens afgezegd. De koorleiding hoopt de optredens op een later tijdstip te kunnen inhalen, aldus een verklaring op de site van het koor.