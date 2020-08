Wielrenster levensgevaarlijk gewond na val in Renswoude

Een 41-jarige wielrenster is zaterdagavond in kritieke toestand in het ziekenhuis beland, nadat ze eerder op de avond was gevallen. Er zijn aanwijzingen dat andere mensen betrokken zijn geweest bij haar val; mogelijk hebben zij opzettelijk gehandeld, aldus de politie zondag.

Het ongeval gebeurde op de Utrechtseweg in Renswoude. De vrouw fietste daar met een man. Rond 19.45 uur gebeurde het ongeluk. De politie is dringend op zoek naar mensen die meer weten over de gebeurtenissen die tot het ongeluk hebben geleid. Na het ongeluk zijn meerdere getuigen bij het slachtoffer in de buurt gebleven.

Er zijn ook getuigen die rondom het ongeluk in de buurt waren, maar die de politie nog niet heeft kunnen spreken. „Mogelijk zijn zij betrokken geweest bij het veroorzaken van de val, of hebben zij gezien wat er aan vooraf is gegaan. Het gaat onder anderen om vier mensen die op twee scooters reden”, aldus de politie.