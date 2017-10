In Ouderkerk aan de Amstel is zondagmiddag een 64-jarige wielrenner uit Amsterdam omgekomen door een aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de Rondehoep Oost in de Noord-Hollandse plaats.

Het slachtoffer maakte deel uit van een groepje van zeven wielrenners. Als enige van de groep botste hij frontaal op een tegemoetkomende auto die werd bestuurd door een 34-jarige vrouw uit Ouderkerk aan de Amstel.

De toedracht is nog niet duidelijk, zei een woordvoerder van de politie.