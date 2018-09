Bij een ernstig ongeval in Brabant is een wielrenner zwaargewond geraakt. Hij werd met nog een wielrenner aangereden door een tractor. De gewonde is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie is de andere wielrenner aanspreekbaar.

Het ongeval gebeurde rond 8.00 uur op de Akkerweg, tussen Erp en Boerdonk. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.