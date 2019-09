Wielen losgedraaid van fietsen op basisschool

In de fietsenstalling van een basisschool in Almere hebben een of meer onbekenden de moeren van de voorwielen van fietsen losgedraaid. Een scholier raakte daardoor lichtgewond bij een val met de fiets, bevestigt de Almeerse Scholen Groep (ASG) een bericht van Omroep Flevoland. Het gaat om De Flierefluiter aan de Uithof.

„Sinds de zomervakantie zijn drie mensen gevallen, twee keer met een kinderfiets en een keer een fiets van een volwassene”, aldus een ASG-woordvoerder. „We hebben de wijkagent ingeschakeld en hopen natuurlijk dat het nu stopt.” Ze vraagt zich af of ook op andere plaatsen, andere scholen bijvoorbeeld, met fietsen is gerommeld.

De school heeft de ouders in een brief op de hoogte gebracht. „Iedereen reageerde rustig op dit toch wel bizarre nieuws. Er was geen paniekreactie.”