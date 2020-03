Wiebes positief over Brusselse klimaatplannen

Minister Eric Wiebes (Klimaat) is goed te spreken over de klimaatplannen van vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie. „Hij doet een aantal dingen die wij ook doen, zoals een klimaatwet. Hij heeft een ambitieus plan en dat zijn wij ook. Wij hebben er baat bij dat andere landen ook ambitieus zijn. Als we het in ons eentje doen dan betekent het voor het klimaat niet zo veel maar is ons gelijk speelveld wel weg.”

De VVD-bewindsman zei dat in Brussel waar de EU-ministers van Milieu bijeen waren, een dag na de presentatie van Timmermans’ klimaatwet. Daarin staat dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. „De discussie gaat nu vooral over het doel in 2030. Het schuift behoorlijk onze kant op. Steeds meer landen noemen het percentage van 55.” Nederland wil dat de EU in 2030 de uitstoot van broeikasgassen 55 procent heeft verminderd ten opzichte van 1990. Timmermans heeft in zijn wetsvoorstel nog geen doel vastgelegd voor 2030.

Bij de bevoegdheid die de commissie wil om doelstellingen tussen 2030 en 2050 elke vijf jaar zo nodig snel te kunnen bijsturen, zet Wiebes wel vraagtekens. „Ik denk dat de democratische principes vereisen dat wij als landen ons daar mee bemoeien. De commissie stelt de doelen niet, dat doen wij.”