Wiebes heeft spijt van „bevinkje”

"Een stomme verspreking. Erg vervelend." Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) achteraf over een uitspraak die hij donderdag deed tijdens een bezoek aan Groningen. Wiebes en zijn collega Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) waren donderdag in Westerwijtwerd. Die regio werd woensdagochtend getroffen door een met een kracht van 3.4.

Op de vraag waarom Wiebes tijdens zijn bezoek niets concreets kon bieden aan de gedupeerde Groningers, zei hij: ’‘Het versnellingspakket waar de maatregelen inzitten gaan we over twee weken bespreken. Als we dat nu allemaal hadden moeten doen aan de hand van één bevinkje, zou dat ronduit armetierig zijn geweest.’‘

Over de uitspraak, die hij deed in een gesprek met RTV Noord, legde Wiebes donderdagavond een korte verklaring af. ’‘Ik probeerde duidelijk te maken dat deze ene beving niet de aanleiding is om nu opeens iets uit de mouw te toveren, maar dat we al maanden continu zoeken naar mogelijkheden voor verbetering en versnelling. Dat verdienen de Groningers. Eerder had ik ook juist benadrukt hoe heftig deze beving is voor de bewoners. Een stomme verspreking. Erg vervelend.’’