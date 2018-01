Wiebes bezoekt Zeerijp

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bezoekt woensdag het dorp Zeerijp in Groningen, waar maandag een aardbeving was. Hij gaat langs bij een bewoner in het dorp en hij spreekt de burgemeester. Aansluitend gaat Wiebes naar een bestuurlijk overleg dat al gepland was.

In een eerste reactie na de aardbeving - de zwaarste in vijf jaar - zei de minister maandag dat de gaswinning in Groningen deze kabinetsperiode maximaal moet worden verminderd. Wiebes liet weten zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.