Wie mogelijk corona heeft, kan zich laten testen

Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben, kan vanaf maandag een test aanvragen. Vanaf 8.00 uur kunnen mensen een speciaal telefoonnummer bellen om een afspraak voor een test te maken. Het nummer is tot die tijd nog geheim. Wie in aanmerking komt, kan in principe de volgende dag terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag.

De tests zijn bedoeld voor mensen die hoesten, snotteren, koorts hebben of minder ruiken of proeven. Dit zijn symptomen van het nieuwe coronavirus. Het kabinet wil coronapatiënten snel opsporen, om te voorkomen dat het aantal gevallen snel stijgt en de samenleving weer moet worden stilgelegd. De GGD’en verwachten de eerste dagen een stormloop.

Wie het virus onder de leden blijkt te hebben, moet twee weken thuisblijven. Ook huisgenoten krijgen dat dringende verzoek. De GGD spoort ondertussen mensen op met wie de zieke in nauw contact is geweest en zou kunnen hebben besmet. Hun wordt eveneens gevraagd twee weken thuis te blijven, en het te melden als ze ziek worden.

Het speciale telefoonnummer is zeven dagen per week tussen 08.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds bereikbaar. Wie een afspraak maakt, kan terecht bij een van de tachtig testlocaties. Als het nodig is, kan een testteam ook thuis langskomen.