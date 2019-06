Wie krijgt Groningen als burgemeester?

De gemeenteraad van Groningen maakt maandagavond bekend wie hij aanbeveelt als nieuwe burgemeester van die gemeente, waar sinds 1 januari ook Haren en Ten Boer onder vallen. De aanbevolen kandidaat is de beoogd opvolger van waarnemend burgemeester Peter den Oudsten. Er hebben zich de afgelopen tijd 13 sollicitanten gemeld: 5 vrouwen en 8 mannen.

Den Oudsten gaf onlangs zelf aan niet beschikbaar te zijn voor het burgemeesterschap van de nieuwe fusiegemeente. Hij wordt dit jaar 68 en had nog maar twee jaar burgemeester kunnen zijn. Ook stelde hij meer tijd voor zichzelf en z’n vrouw te willen.

Den Oudsten is onlangs wel benoemd tot waarnemend burgemeester van de fusiegemeente. Hij is sinds 2015 burgemeester van Groningen. Tijdens zijn ambtsperiode in Groningen stond hij vrijwel nooit ter discussie.