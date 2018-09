Wie is Hardi N., vermeende leider van terreurgroep die een aanslag voorbereidde?

Spin in het web van de donderdag opgerolde terreurnetwerk zou jihadist Hardi N. zijn. Wie is deze 34-jarige Irakees uit Arnhem, al eerder veroordeeld voor een poging mee te doen aan de gewapende strijd in Syrië?

De islam en niets anders dan de islam. En dan het liefst een zo puriteins mogelijke versie. Hardi N. is, althans in 2014, een streng-islamitisch man. „Zijn leven staat volledig in het teken van het geloof”, noteert de reclassering in december 2015 in een rapport over Hardi N.

Zoekend

In typisch hulpverlenersjargon meldt de reclassering dat N. zich als moslim niet op zijn gemak voelt in het liberale Nederland. Een „zoekende” man. „Hij lijkt bezig te zijn met de vraag hoe zijn geloof zich verhoudt ten opzichte van westerse normen en waarden. De verdachte lijkt duidelijke keuzes gemaakt te hebben in de mate waarin hij zich al dan niet wil aanpassen. De ruimte die hij daartoe binnen de grenzen van zijn geloof benut, kan tot problemen leiden ten aanzien van maatschappelijke participatie.”

Opvallend is ook dat Hardi N. snakt naar waardering. Hij lijkt zo onzeker als wat. „Hij vindt het belangrijk om een goede indruk te maken op anderen”, noteert de reclasssering in 2015.

Dood en verderf

Maar Hardi N. is niet alleen de man van Arabische lessen en theologische discussies. Hij wil meer. Hij wil naar Syrië. Meedoen aan de jihad. Oorlog voeren onder de vlag van Jabhat al-Nusra. De gewapende strijd. Dood en verderf zaaien.

De rechter in Rotterdam veroordeelt hem op 18 februari 2016 voor deelname aan een terroristische organisatie én voor een poging om mee te doen aan de gewapende jihad in Syrië. Ook in hoger beroep, bij het gerechtshof Den Haag in 2017, volgt een veroordeling.

Boodschappenlijst

Hardi N. bereidt zich in 2014 op een reis naar Syrië. Via chats bespreekt hij zijn plannen met medestanders, onder wie een jihadist die in december 2013 vanuit Syrië zou zijn teruggekeerd naar Nederland.

Via WhatsApp krijgt N. op 3 oktober 2014 een „boodschappenlijst” voor Syriëgangers toegestuurd, zo valt te lezen in het arrest van 6 oktober 2017 van het gerechtshof Den Haag. Letterlijk meldt de boodschappenlijst: „Facebook aanmaken, skype aanmaken, WhatsApp hebben, paspoort/ID-kaart verlengen, opnieuw aanvragen, als smoes: gestolen/kwijt, uitschrijven bij gemeente: „studeren bij familie ofzo”, ziekenfonds en die dingen stopzetten, diarreepillen meenemen, stevige winterjas, boots, broeken, smartphone, ibuprofen (pijnstiller, JV), paracetamol, Nivea-crème, thermokleding, veel geld.”

Weeskinderen

Thuis bij Hardi N. vindt de politie een hadieth, een overlevering met regels voor oorlogsvoering, opgesteld door Abu Bakr, de eerste kalief.

Het verhaal van Hardi N. dat hij in Syrië slechts weeskinderen wilde helpen, verwijst het gerechtshof in Den Haag naar het rijk der fabelen. Het hof wijst erop dat N. in september 2014 tegen een medestander zei: „Dan zie ik je op het slagveld, we ontmoeten elkaar.” Het hof: „Die opmerking wijst bepaald niet op de wens voor weeskinderen te zorgen.”

Therapie

Vanaf eind 2016 lijkt Hardi N. op geloofsgebied uit een ander vaatje te tappen. In die tijd krijgt hij bij de forensische polikliniek Kairos in Arnhem psychotherapie. Dit vanwege een posttraumatische stressstoornis. Om stressklachten te verhelpen, ondergaat hij ook een EMDR-behandeling, een therapie die bedoeld is om mensen van trauma’s af te helpen.

De reclassering signaleert eind 2016 dat bij N. „twijfels ontstonden over de juistheid van zijn eigen kennis en opvatting over het geloof. Hij vertelde dat hij er achter is gekomen dat bepaalde zaken die hij voor waar aannam, niet correct waren.”

N., vader van een dochter, wilde zich „weer verdiepen in de basiskennis van de islam en als het ware opnieuw beginnen.” Sinds begin 2017 voerde N. gesprekken met een „theologisch deskundige”, meldt het arrest van het Haagse gerechtshof.

Kwetsbaar

Frappant is dat het hof in Den Haag Hardi N. een stuk milder bestraft dan de rechtbank in Rotterdam. Die rechtbank legt de Irakees op 18 februari 2016 twee jaar cel op, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Het hof verlaagt die straf op 6 oktober 2017 echter tot twee jaar cel, waarvan 21 maanden voorwaardelijk. Wel geldt in beide gevallen een proeftijd van drie jaar.

Profetisch lijkt een opmerking van het hof over de toekomst van Hardi N. Ze houden er „ernstig rekening mee” dat de Irakees „opnieuw een misdrijf zal begaan.” De raadsheren noemen hem „kwetsbaar”. Dit vanwege „het radicale gedachtengoed waarmee N. zich heeft ingelaten en omdat zijn mentale weerbaarheid en emotionele stabiliteit een punt van zorg blijven.”

Bomvesten

In ieder geval riskeert Hardi N., die nog in proeftijd liep, sinds donderdag een jarenlange celstraf. Justitie verdenkt hem ervan het brein te zijn achter „vergevorderde” plannen voor een grote terreuraanslag in Nederland. Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikovs een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen.