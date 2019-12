Wichmann Penning voor ‘stikstofstrijder’

Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie MOB, mag op 10 december de Clara Meijer-Wichmann Penning in ontvangst nemen. Dat heeft de organisatie, de Liga voor de Rechten van de Mens, woensdag bekendgemaakt.

Vollenbroek krijgt de mensenrechtenonderscheiding vanwege zijn inspanningen tegen het stikstofbeleid in Nederland. De organisatie van de Penning roemt de Nijmegenaar voor „toegewijde en aanhoudende inzet in en vanuit met name Nederland en Europa voor lucht-, bodem- en waterkwaliteit en duurzame ontwikkeling, het tegengaan van (hoge) uitstoot van schadelijke stoffen, het beperken van klimaatverandering en het opkomen voor behoud en versterking van natuur, biodiversiteit, gezondheid en een gezonde leefomgeving.”

Vollenbroek tekende bezwaar aan tegen het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State en het Europese Hof van Justitie haalden een streep door het stikstofbeleid waarna talloze bouwprojecten stil kwamen te liggen. De zogenoemde stikstofcrisis leidde tot protesten van boeren en bouwers.

De jaarlijkse Clara Meijer-Wichmann Penning is bedoeld voor mensen of organisaties in Nederland die zich hard hebben gemaakt „voor de verdediging van de rechten van de mens”. Eerder ging de penning onder anderen naar oorlogsjournalist Arnold Karskens, de documentaireserie Uitgezet en de gemeente Utrecht.