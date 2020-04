WHO roept jongeren dringend op vaccinatie te blijven halen

Jongeren die geboren zijn in het jaar 2006 worden opgeroepen ook tijdens de coronacrisis hun vaccinatie tegen de meningokokkenziekte te komen halen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een dringende oproep gedaan om zodoende extra problemen tijdens en na de coronacrisis voor te zijn. Eerder werden de vaccinaties uitgesteld door de coronacrisis.

Jongeren krijgen individueel een oproep om naar een centrum te komen. Op de centra worden de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan strikt nageleefd. Zo worden alleen ouders en kinderen met een afspraak binnengelaten en wordt gezorgd dat er geen contact is met andere bezoekers. Tevens wordt er bij de deur op verkoudheidsklachten gecontroleerd.

Meningokokkenziekte is een gevaarlijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De infectie kan hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging tot gevolg hebben. De ziekte heeft een ernstig verloop en kan zelfs leiden tot invaliditeit of de dood.