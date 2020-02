WHO-chef bedankt Cambodja voor toelaten Westerdam

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie is blij dat het cruiseschip Westerdam mag aanleggen in Cambodja. „Dit is een voorbeeld van de internationale solidariteit waar we steeds om hebben gevraagd”, zegt directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Uitbraken kunnen het beste en het slechtste in mensen naar boven brengen.”

Het cruiseschip met ruim negentig Nederlanders aan boord wordt donderdagochtend verwacht in Cambodja. De Westerdam, dat onder Nederlandse vlag vaart, voer al een tijdje rond in Aziatische wateren. Het schip mocht uit vrees voor het nieuwe coronavirus eerder nergens aanleggen, hoewel aan boord geen besmettingen zijn gemeld.

„Ik kan met genoegen melden dat Cambodja ermee heeft ingestemd het cruiseschip Westerdam toe te laten”, aldus Tedros woensdag. Hij heeft de Cambodjaanse minister van Volksgezondheid daar ook persoonlijk voor bedankt.