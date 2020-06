Wethouders vragen Rijk aandacht voor financiële impact corona

DEN HAAG ANP). De Wethoudersvereniging wil dat het Rijk meer financiële compensatie geeft voor de extra kosten die gemeenten moeten maken en de inkomsten die ze mislopen door de coronacrisis. „Lokale bestuurders worden door een opeenstapeling van problemen keihard geconfronteerd met de (financiële) impact van deze crisis. Veel van onze leden zien dat dit leidt tot een verschraling van de dienstverlening aan inwoners en tot een tweedeling in de samenleving”, zegt Marcelle Hendrickx, waarnemend voorzitter van de Wethoudersvereniging.

De Wethoudersvereniging wijst erop dat veel gemeenten al voor de coronacrisis in zwaar weer verkeerden doordat het Rijk steeds meer taken naar gemeenten overhevelt zonder dat zij daar extra geld voor krijgen. De coronacrisis is de druppel die de emmer doet overlopen, aldus de vereniging.

Bij gemeenten komt minder geld binnen, maar de uitgaven stijgen. „Zo hebben veel gemeenten bijvoorbeeld minder inkomsten uit parkeergeld, maar moeten ze wel meer uitgeven aan bijstandsuitkeringen”, stelt directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging. „Gemeenten gaan binnen hun begroting schuiven met budgetten, en het ene gat vullen met geld voor het andere. Hierdoor kunnen niet alle beloftes aan inwoners waargemaakt worden en dat doet altijd ergens pijn. Dat zorgt voor onderlinge spanning in colleges.”

Op 2 juli spreekt de Tweede Kamer over de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten.