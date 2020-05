Wethouders vier grote steden: meer geld voor cultuursector

De wethouders van cultuur van de vier grote steden roepen het Rijk in een open brief in de Volkskrant op meer geld vrij te maken voor de cultuursector. Volgens het viertal is de 300 miljoen die nu is uitgetrokken niet voldoende.

„Er is meer geld nodig. Helaas kunnen wij als gemeenten in beperkte mate steun bieden. In tegenstelling tot het Rijk mogen gemeenten geen begrotingstekort hebben. Bovendien zijn de financiële uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen gigantisch, waardoor onze begrotingen sowieso al onder druk staan. Willen we ons culturele fundament in stand houden, dan moet het Rijks dus bijspringen”, schrijven Touria Meliani (Amsterdam), Said Kasmi (Rotterdam), Robert van Asten (Den Haag) en Anke Klein (Utrecht) in de brief.

Volgens de vier wethouders branden de reserves van de cultuursector op dit moment op. „Analyses van de gevolgen voor de culturele sector in de vier grote steden laten een verlies zien van 114 miljoen euro tot 1 juli 2020. Voor ons als cultuurwethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht staat vast dat we niets willen afbreken wat we later weer met veel extra kosten weer moeten opbouwen. Het is ontzettend belangrijk dat het culturele leven na de coronacrisis weer kan bloeien en groeien.”