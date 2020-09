Wethouders Scherpenzeel zeggen vertrouwen in burgemeester op

Alledrie de wethouders van Scherpenzeel hebben het vertrouwen opgezegd in waarnemend burgemeester Harry de Vries. Die handelt volgens de wethouders rond de fusiebesprekingen met Barneveld solistisch en tegen de mening van college en gemeenteraad.

Voor de wethouders van de SGP en GemeenteBelangen Scherpenzeel was de maat deze week vol toen bleek dat De Vries op 27 augustus zonder de wethouders te informeren had overlegd met de burgemeester van Barneveld en de Gelderse commissaris van de Koning.

Al langere tijd wordt er op de gemeente Scherpenzeel druk uitgeoefend om te fuseren met de veel grotere gemeente Barneveld. De wethouders en een meerderheid van de gemeenteraad zijn tegen een samenvoeging. Van burgemeester De Vries was al bekend dat hij juist voorstander is van een fusie.

Het college van B en W overlegde woensdag over de toekomst van Scherpenzeel. Donderdag maakten de wethouders bekend dat het overleg al snel omsloeg in een gesprek over de samenwerking binnen het college.

De wethouders hekelden ook het feit dat De Vries op 15 juli op persoonlijke titel een notitie over een eventuele herindeling stuurde naar onder andere de provincie Gelderland. Van de notitie stuurde hij naar de wethouders slechts per mail een afschrift. Volgens de wethouders was het slechts een van de vele incidenten van de afgelopen periode, waarin De Vries in strijd met de mening van de wethouders en de gemeenteraad.

Nadat de wethouders woensdag het vertrouwen in De Vries opzegden, zou de burgemeester hebben aangegeven dat hij daar geen conclusies aan zou verbinden. De wethouders informeerden vervolgens de commissaris van de Koning, die om voorlopige geheimhouding vroeg. De Vries meldde zich echter ziek. Daarop besloten de andere bestuurders de vertrouwensbreuk publiekelijk te melden.