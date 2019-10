Wethouders: naar eer en geweten gehandeld

De Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zien de uitkomsten van het onderzoek dat het Openbaar Ministerie dinsdag naar hen instelde met vertrouwen tegemoet. Dat laten de twee politici weten via de website van hun partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

„Wij hebben altijd naar eer en geweten gehandeld. We herkennen ons niet in de verdachtmakingen, maar willen dit onderzoek niet frustreren door na dit persbericht verdere mededelingen te doen. We onthouden ons daarom verder van commentaar.” De wethouders laten weten „met pijn in het hart” tijdelijk het werk neer te leggen wegens de kwestie, iets waar het college van burgemeester en wethouders om had gevraagd.

De partij noemt het onderzoek een „karaktermoord op onze wethouders”. Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos werden de twee „onaangenaam verrast met verdenkingen waarin zij zich totaal niet herkennen.”

De rijksrecherche doorzocht dinsdag werkkamers en de woningen van de wethouders. Het justitiële onderzoek richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van ambtsgeheim. Mogelijk hebben ze tegen betaling vergunningen geregeld.

Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos vechten de wethouders voor de belangen van hun kiezers, onder wie ondernemers. „Het realiseren van nachtvergunningen en een bruisende horeca behoorden tot de speerpunten tijdens de verkiezingscampagne van maart 2018. Met trots hebben we dit ook in het collegeakkoord gekregen en werken onze wethouders aan de uitvoering”, zegt fractievoorzitter van Hart voor den Haag, Arjen Dubbelaar.