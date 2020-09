Wethouders: Meerssen bij Maastricht, anders stappen we op

Meerssen kan niet langer verder als zelfstandige gemeente. Een herindeling is onvermijdelijk, liefst met Maastricht. Dat schrijven de wethouders vrijdag aan de gemeenteraad, die binnenkort in extra zitting bijeenkomt.

De wethouders zeggen dat Meerssen het financieel niet meer kan redden. De wethouders zetten de raad op scherp: als de raad besluit tot behoud van de zelfstandige gemeente wat alleen maar kan met flinke bezuinigingen of lastenverzwaringen, dan treden de wethouders af.

„De exorbitante bezuinigingen die nodig zijn om de forse tekorten in de meerjarenbegroting op te lossen, zullen volgens het college de lokale samenleving en de sociale cohesie ernstig ontwrichten”, aldus de gemeente Meerssen in een verklaring. „Het college ziet dan ook geen andere oplossing dan in te zetten op herindeling met een andere gemeente, waarbij de gemeente Maastricht de meest aangewezen partner is.”

Wanneer de gemeenteraad bijeenkomt, is nog niet bekend.