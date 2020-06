Wethouder wil meer geld voor Amsterdams ov

Wethouder Sharon Dijksma (verkeer en vervoer) hoopt dat er snel meer reizigers worden toegelaten in het ov in Amsterdam. Ook gaat ze opnieuw met het Rijk om de tafel om bovenop de al toegezegde 1,5 miljard euro meer geld te vragen om ook volgend jaar het ov te ondersteunen. Dat zei Dijksma vrijdag in het AT5-programma Park Politiek.

De bezetting in het ov mag voorlopig niet hoger dan 40 procent zijn, zodat reizigers genoeg afstand kunnen bewaren. „Voor Amsterdam is het van cruciaal belang dat mensen het ov gebruiken. Als iedereen met de auto gaat, is daar de plek gewoon niet voor.” Het kabinet heeft ook aan het RIVM en het Outbreak Management Team gevraagd of het aantal passagiers kan worden opgevoerd.

De 1,5 miljard euro noemt Dijksma een „fantastisch bedrag”, maar is volgens haar niet voldoende. „Het zal niet voldoende zijn en tekorten bij vervoerders met zich meebrengen in een tijd waarin ze eigenlijk al te weinig geld hadden voor alle groeiambities, die er met name in de grote vier steden wel zijn.”