Wethouder: vergunningen biomassacentrale AEB zijn geldig

De twee vergunningen voor de gloednieuwe biomassacentrale van AEB zijn geldig, ook al is de aanvraag van een vervangende vergunning nog in behandeling en loopt er een bezwaar tegen beide vergunningen. Dat zei duurzaamheidswethouder Marieke van Doorninck donderdag in een spoeddebat in de gemeenteraad van Amsterdam over de perikelen bij afvalbrander AEB.

De Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren vroeg het debat aan, omdat de milieuvergunning van de centrale niet zou deugen. Uit een stuk van Het Financieele Dagblad bleek dat er mogelijk een investering nodig is van 2 miljoen om een nieuwe vergunning te krijgen, omdat er eerst kalkinjecties en emissiemetingen gedaan moeten worden. Van Doorninck benadrukte donderdag dat dat bedrag een „eerste raming” was, en dat het nog niet zeker is of de aanpassingen ook echt gedaan moeten worden. Ook zegt AEB dat de centrale tijdens de eventuele reparatie niet stil hoeft te liggen.

De bezwaren die milieuorganisatie Mobilisation for the environment (MOB) maakte tegen de vergunningen zorgen er niet voor dat de centrale moet stoppen met draaien, dat gebeurt pas als de bezwaren gegrond blijken te zijn, aldus Van Doorninck.

Wethouder Victor Everhardt (financiën en economische zaken) meldde verder dat AEB schulden van 200 miljoen euro bij de banken heeft en 143 miljoen euro bij de gemeente. De belastingschuld is daar nog niet bij opgeteld. Eerder schreef het FD dat het om een schuld van meer dan 400 miljoen euro ging.

Vanaf half juli levert de biomassacentrale warmte aan het net. AEB heeft een roerige tijd achter de rug, onder meer doordat vorig jaar vier van de zes verbrandingsovens maanden moesten worden stilgelegd. Verschillende keren sprong de gemeente bij met aanzienlijke financiële injecties. De gang van zaken bij de vuilverwerker is onderwerp van een raadsenquête, die tot volgend jaar zal duren.

Drie andere Amsterdamse oppositiepartijen, VVD, Forum voor Democratie en CDA, hebben dezelfde kwestie geagendeerd voor de raadsvergadering volgende week woensdag.