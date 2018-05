Wethouder van luchtvaart in Ede

ChristenUnie-wethouder Leon Meijer van Ede wordt ook wethouder van luchtvaart. Dat blijkt uit de portefeuilleverdeling in het bestuursakkoord dat de fracties van ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen, VVD en GroenLinks donderdag presenteerden.

Meijer was de afgelopen maanden actief betrokken bij de discussies over de vliegroutes van en naar het nieuwe vliegveld Lelystad Airport. „Naar het zich laat aanzien gaan deze routes nog wel over de Veluwe, maar niet meer over de woonkernen van Ede”, aldus de coalitiepartijen in het bestuursakkoord. „We blijven ons inzetten om overlast van deze vliegroutes op het grondgebied van onze gemeente te voorkomen. Daartoe willen wij betrokken blijven bij de herindeling van het luchtruim.” De fracties zien daarin een belangrijke taak voor Meijer.