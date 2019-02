Wethouder Utrecht overleeft voor 2e keer motie

Wethouder Lot van Hooijdonk (Mobiliteit) heeft donderdagavond voor de tweede keer een motie van wantrouwen nipt overleefd. De wethouder struikelde bijna in een nieuw spoeddebat over de Uithoflijn. Bijna de helft van de raad vindt dat de wethouder onvoldoende haar rol heeft gepakt in het dramadossier waardoor de raad op haar beurt niet goed wordt geïnformeerd. Zij zegden het vertrouwen op, maar de coalitiepartijen wilden de wethouder niet laten vallen.

De kritiek viel Van Hooijdonk ‘rauw op haar dak’. Zij liet emotioneel weten zich elke dag met man en macht in te spannen om de raad goed te informeren. „Niet alleen in kwantiteit maar ook in kwaliteit.”

Al tijden is het hommeles rond de Uithoflijn, een project dat voor driekwart financieel wordt gedragen door de provincie en voor een kwart op het bordje van de gemeente komt. De kosten voor de aanleg van de 8 kilometer lange trambaan bedragen geen 300 miljoen zoals begroot, maar lopen op tot 400 miljoen euro. Bovendien had de sneltram tussen Utrecht Centraal en onder meer de universiteit allang moeten rijden.

In dit project stapelen zich fout op fout. In een kritisch rapport werden de gemeente en de provincie onlangs amateurisme verweten. Mede om dit project is de jaarrekening 2017 van de provincie nog altijd niet goedgekeurd door de accountant. Hierdoor krijgt Utrecht voorlopig geen voorschotten meer van het Rijk. Een jaar geleden trad gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) af. De provinciebestuurder vond dat haar positie door de problemen rond het bouwproject onhoudbaar was geworden.

Toch gaat de tram binnenkort rijden. Het gaat om proefritten zonder passagiers.