Wethouder Rotterdam stapt op om Hoekse Lijn

De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit, D66) is uit eigen beweging opgestapt vanwege zijn rol bij de aanleg van de Hoekse Lijn. Dat heeft hij donderdag tijdens het debat in de gemeenteraad over de kostenoverschrijding en vertraging van deze nieuwe metrolijn bekendgemaakt.

In een rapport over de Hoekse Lijn dat vorige week verscheen, kreeg Langenberg forse kritiek. Hij zou niet genoeg bovenop het dossier hebben gezeten en hij zou de raad niet goed hebben geïnformeerd.

Langenberg verweerde zich krachtig en ontkende met klem dat hij de raad informatie heeft achtergehouden. „Ik heb naar eer en geweten gehandeld.” Uit het rapport bleek dat betrokken ambtenaren al eind 2016 wisten van de problemen bij de Hoekse Lijn. Deze kritische tussenrapportage werd niet doorgestuurd aan Langenberg. Pas in in juni werd de wethouder op hoogte gesteld van de vertraging. Wel had hij via de RET in februari signalen gekregen dat er problemen waren.

De wethouder erkende dat hij zich actiever had moeten roeren in het dossier, maar wees erop dat de informatie waarover hij beschikte niet duidde op enorme problemen bij de Hoekse Lijn.

Langenberg vindt dat hij politiek verantwoordelijk is voor het project. „Het onderzoeksrapport trekt stevige conclusies die ik niet op alle fronten deel, maar waar ik als wethouder uiteindelijk en altijd wel verantwoordelijk voor ben. Daarom voel ik mij ook genoodzaakt mijn functie als wethouder van Rotterdam neer te leggen.”

De ombouw van de spoorlijn naar een metroverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland zou eigenlijk september 2017 gereed zijn, maar de metro gaat nu in het uiterste geval pas december 2018 rijden. De lijn valt in dat geval 90 miljoen duurder uit dan begroot.