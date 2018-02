Wethouder: Refoschool Lunteren nu nog niet op agenda gemeenteraad

Wethouder Johan Weijland (onderwijs) heeft de gemeenteraad van Ede gevraagd donderdagavond nog niet te praten over een mogelijke nevenvestiging in Lunteren van de reformatorische Calvijnschool uit Ederveen. Hij wil de betrokken schoolbesturen “voldoende tijd gunnen om deze gevoelige kwestie onderling te bespreken”.

Het onderwerp was op de agenda van de zogenoemde ‘oordeelvormende vergadering’ geplaatst op verzoek van de fracties van SGP, CDA, ChristenUnie en D66. Directe aanleiding was twee weken geleden een memo van het college van burgemeester en wethouders. Die bevat volgens sommige schoolbesturen “volop onjuistheden, fouten en verkeerde conclusies”.

Of de gemeenteraad de wens van Weijland honoreert, blijkt pas donderdagavond als de raadsleden de agenda vaststellen. De wethouder vroeg om uitstel in een eigen memo aan de raad.

Tot de ingekomen stukken op de agenda behoort ook een verzoek van de Calvijnschool om toestemming voor een vestiging in Lunteren met ingang van augustus, in elk geval voor de groepen 1 tot en met 4. In afwachting van nieuwbouw in Ederveen kampt de school met ernstig ruimtegebrek. De ruim 450 leerlingen zijn verdeeld over vijf locaties.

De bestaande scholen in Lunteren, vooral het bestuur van de drie scholen met de Bijbel (SmdB) in Lunteren en de buurtschap Nederwoud, maken zich zorgen over de eventuele nieuwkomer. Zij vrezen “sociale onrust” en verstoring van “het huidige evenwicht”.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het SmdB-bestuur dat het zich behoorlijk heeft gestoord aan de opmerking in het college-memo dat het samen met de Calvijnschool en de Stadhouder Willem III-school in Ede zou werken aan “een gezamenlijk initiatief en verzoek richting de gemeente” voor een vestiging van de Calvijnschool. Daarvan is volgens het bestuur absoluut geen sprake. In een gesprek vorige maand met het bestuur van de Calvijnschool zijn alleen maar “elkaars standpunten aangehoord”.

Het Lunterse bestuur heeft de Ederveense school gewezen op haar verantwoordelijkheid om “bij nijpende ruimteproblemen een leerlingenstop te overwegen” en niet overal kinderen te gaan ‘halen’. De twijfels bij de prognoses van de Calvijnschool voor de levensvatbaarheid van een dependance in Lunteren zijn niet weggenomen. Slechts een beperkt aantal kinderen zou in Lunteren zelf wonen. De school zou volgens de SmdB-bestuurders handig gebruik maken van het postcodegebied 6741, waaronder niet alleen Lunteren maar ook het uitgebreide buitengebied valt.

Ook de besturen van de scholen met de Bijbel in De Valk, Harskamp en Wekerom ontkennen in een brief aan de gemeenteraad een gezamenlijke inzet voor een nieuwe reformatorische school. Als het enige wapenfeit noemen zij dat de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs, waar zij ook bij aangesloten zijn, heeft voorgesteld de spreiding van de bestaande reformatorische scholen in het noordelijk deel van de gemeente Ede, Barneveld en Kootwijkerbroek in kaart te brengen.

Volgens wethouder Weijland “ligt de sleutel tot een oplossing in belangrijke mate bij de betrokken schoolbesturen in het gehele gebied”. “Wij roepen hen dan ook op om met elkaar op respectvolle wijze te blijven zoeken naar creatieve oplossingen”, schrijft hij in zijn memo. “Indien de Calvijnschool in Ederveen in het huidige tempo blijft groeien, leidt dat tot het ontstaan van een school van enorme omvang in Ederveen. Wij achten dat onwenselijk. De gemeente heeft echter slechts beperkte invloed in dezen. Scholen gaan zelf over hun eigen identiteit en hun eigen aannamebeleid. De gemeente heeft een zorgplicht en dient daarom huisvesting mogelijk te maken.”

Ede worstelt met reformatorische scholen