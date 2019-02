Wethouder R’dam overleeft nipt motie ‘lekgate’

De oppositie in de Rotterdamse raad heeft een motie van afkeuring ingediend over de „slappe” handelswijze van wethouder Bas Kurvers (VVD, Wonen) bij het onderzoek naar het lekken van een geheime presentatie. De motie haalde het net niet.

Wethouder Adriaan Visser (D66) stapte 5 februari op nadat hij had opgebiecht het stuk te hebben gelekt om de beeldvorming te beïnvloeden over een omstreden vastgoeddeal uit 2009. Destijds was hij als ambtenaar verantwoordelijk voor die deal.

Donderdag wilde de oppositie in een speciale vergadering antwoord op de vraag of Kurvers als verantwoordelijk wethouder actief betrokken was het lek. Dat vermoeden werd gesterkt door een uitgelekte app tussen Visser en CDA-raadslid Christine Eskes. Zij lekte het stuk ook, en uit de app zou blijken dat Kurvers op de hoogte was van het lek.

Kurvers ontkende betrokkenheid, maar tot ergernis van de raad weigerde hij op veel vragen in te gaan. Hij verwees herhaaldelijk naar het onafhankelijk onderzoek dat de gemeente door een onderzoeksbureau laat doen. De oud-burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen onderzoekt het lekken van Eskes.