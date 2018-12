Wethouder Oud-Beijerland: In gesprek over aanbouw Oude Raadhuis

Er komt een gesprek over de omstreden aanbouw bij het Oude Raadhuis aan de Waterstal in Oud-Beijerland. Wethouder Harry van Waveren van Beijerlands Initiatief (BINT) deed die toezegging woensdagavond tijdens de laatste officiële raadsvergadering van Oud-Beijerland voor de herindeling.

In het beloofde gesprek met een stuurgroep, waarin onder andere de architect en leden van de welstands- en monumentencommisie zitten, zal worden besproken hoe om te gaan met de vele negatieve reacties op de bouwplannen.

Enkele inwoners van Oud-Beijerland begonnen vorige week een petitie tegen de in hun ogen misplaatste aanbouw. In de volksmond wordt al gesproken over een „blokkendoos” of zelfs een „mortuarium.” In de aanbouw moet de jeugdafdeling van de bibliotheek een plek krijgen. Het is een ontwerp van InVorm Architecten. Tussen de aanbouw en het Oude Raadhuis uit 1622 staan nog enkele bodewoningen uit 1939. Ook dat wordt onderdeel van de bieb en de Historische Vereniging en de VVV krijgen er een plek.

Inwoner Gauke van Rij overhandigde woensdag een pakket met 844 handtekeningen aan wethouder Van Waveren. Die zijn in slechts enkele dagen verzameld. „Het leeft enorm onder de mensen”, aldus Van Rij. „En dan te bedenken dat veel ouderen niet via internet hebben kunnen reageren.”

De initiatiefnemers vinden de aanbouw niet passend in het centrum. „Volgens de architect is het een sober ontwerp, maar dit gebouw dringt zich aan je op, het trekt de aandacht terwijl dat juist niet zou moeten.”

Het steekt ook dat pas tijdens de informatieavond op 29 november het definitieve ontwerp openbaar gemaakt is. „Is dit serieuze burgerparticipatie”, vroeg Van Rij zich af. „Zelfs het kerkbestuur van de naburige Dorpskerk is niet geïnformeerd.” Hij deed een oproep het ontwerp opnieuw te bekijken en iets te ontwerpen wat wel draagvlak heeft.

VVD’er Bauke Rinsma toonde zich niet onder de indruk van 844 reacties en vond de tekst in de petitie „nogal sturend.” Raadslid Piet Meijer (SGP) reageerde door te herinneren aan VVD-plannen voor een theater. „Toen waren er vergelijkbare aantallen reacties en was dat voor de VVD wel maatgevend. U meet met twee maten.”

Petitie-indiener Van Rij verwierp de suggestie van „sturen.” „Als mensen het niet eens zijn, tekenen ze zo’n petitie echt niet.” Hij wil graag een consultatie van de bevolking.

Voor BINT-wethouder Van Waveren was het ontwerp op voorhand al spannend. „Je weet nooit hoe mensen erop reageren.” De uiterste datum voor vergunningverlening is 1 februari. „Er is tijd en ik wil best gaan praten en kijken of er aanpassingen nodig zijn.” Hij voelt niet zoveel voor een burgerpeiling. „Dan mis je de toelichting en dat maakt het lastig.”

De meeste fracties waren blij met de bereidheid tot een gesprek en eventuele aanpassingen. Al waarschuwde Maurice Pahladsingh (D66) voor al te hoge verwachtingen.

Gauke van Rij was na afloop van de raadsvergadering nog niet gerust. „Ik ben pas tevreden als dit ontwerp van tafel is.”