Wethouder Mulder uit Staphorst kan loodzware periode afsluiten

„De champagne gaat thuis pas open, als in de krant staat dat ik integer ben”, zei wethouder Lucas Mulder (SGP) uit Staphorst dinsdagavond na afloop van een debat over zijn persoon in de gemeenteraad.

De plaatselijke politiek boog zich over het rapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (Bing), na onderzoek de afgelopen maanden naar zijn integriteit. Bing concludeerde dat Mulder in meerdere onderzochte dossiers integer had gehandeld. De raad nam deze hoofdconclusie dinsdag over, waarmee er een einde kwam aan zeven loodzware maanden voor Mulder en zijn gezin. „Het is een trieste zaak dat het zover gekomen is. Dit raakt mij als wethouder en als mens. De conclusies van het rapport zijn helder. Het was een eenzame strijd en een leerzame strijd. Eigenlijk is het onmenselijk om dit te beleven, ook voor mijn gezin.”

Aanleiding voor het onderzoek waren beschuldigingen van oud-wethouder Bert Krale (CDA) aan het adres van Mulder. Hij betichtte zijn oud-collega van vriendjespolitiek, afspraken maken achter de rug van collegeleden om en misbruik maken van regelingen om vrienden voordeel te geven.

De media berichtten er veelvuldig over, waardoor Mulder naar eigen zeggen telkens weer de valse beschuldigingen onder ogen kreeg. „Zonder mededogen. Buiten alle proporties. Een Bijbeltekst gaf steun: „Zeg niet, ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HEERE, en Hij zal u verlossen.” Daarna kwam ik wonderlijk tot rust.”

Onwerkbaar

Krale en Mulder hadden een slechte verstandhouding. In juni vorig jaar trok het CDA de stekker uit het college, wegens een onwerkbare situatie, waardoor CU en SGP overbleven. Bing deed vervolgens onderzoek. Zes dossiers en een aantal specifieke aantijgingen van vriendjespolitiek, geuit door Krale, nam het bureau onder de loep. In alle gevallen kon niet-integer handelen niet worden bewezen.

De raad nam het rapport voor kennisgeving aan en bekrachtigde daarmee de eindconclusie. Voor Mulder is daarmee een loodzware periode ten einde. In een persoonlijke speech zei hij schoon schip te willen maken. „Het voelt alsof je op het marktplein wordt gezet, publiekelijk wordt besmeurd en iedereen mag er wat van vinden.”

Mulder doet geen aangifte tegen Krale, maar is ook niet van plan met de voormalige wethouder het gesprek aan te gaan om de lucht te klaren. Op verzoek van de gemeenteraad gaat burgemeester Kok wel in gesprek met Krale.

Lucas Mulder. beeld RD

De raad nam het rapport unaniem aan: geen bewijs voor de aantijgingen. Vooral het CDA, de partij van de oud-wethouder, was zeer kritisch. Het rapport pleit Mulder weliswaar vrij; hij handelde integer in de onderzochte dossiers, maar in het rapport staan wel degelijk voorbeelden van zaken die niet goed gingen.

Mulder zou volgens het CDA afspraken die in het vorige college waren gemaakt niet zijn nagekomen en zich bemoeid hebben met de portefeuille van Krale. „Niet volgens afspraak of niet-integer, daar moeten we onderscheid in maken”, aldus Jacob Spiker (CDA) die overigens wel de hoofdconclusie aanvaardde: Mulder is een integere wethouder.

Mulder zet er nu een dikke streep onder. „De aantijgingen en de gezagsondermijning moeten nu echt stoppen. Ik verwacht dat u dit bewaakt”, sprak hij tegen burgemeester Kok.