Wethouder Kampen maanden bedreigd

Wethouder Irma van der Sloot (GroenLinks) van de gemeente Kampen is maandenlang bedreigd en belaagd door een 80-jarige inwoner van de stad. De verdachte zit vast.

Dat bleek donderdag tijdens een strafzitting in de rechtbank in Zwolle. De 80-jarige Jan van der L. zou gedreigd hebben Van der Sloot te ontvoeren en schreef dat de politie haar niet kan beschermen. Bij zijn aanhouding in juni dit jaar mishandelde hij een arrestantenverzorger.

Een forensisch arts deed aangifte nadat hij door Van der L. werd vergeleken met Mengele, de naziarts die in concentratiekampen experimenten op mensen uitvoerde.

De rechtbank in Zwolle sprak donderdag uit dat gelet op eerdere adviezen van deskundigen de Kampenaar ziekelijk gestoord is en niet in staat is om zijn eigen belangen te verdedigen. Het Pieter Baan Centrum (PBC) gaat uitzoeken wat de man mankeert. Hij blijft voorlopig vastzitten. Wanneer de strafzaak wordt afgedaan, is onbekend.

De verdachte is in het verleden betrokken geweest bij de oprichting van politieke partij RPF die later in de ChristenUnie opging. Ook was hij enige tijd voorzitter van de Beweging Christelijke Koers, een groepering van ongeveer 300 behoudende christenen binnen het CDA.

Contactverbod

Van der L. stond al eerder wegens ernstige bedreigingen voor de rechter. In 2007 werd hij de raadszaal van Kampen uitgezet toen hij openlijk toenmalig wethouder Bert Boerman en gedeputeerde Theo Rietkerk voor leugenaar en fascist uitmaakte. Ook toenmalig burgemeester Oosterhof werd bedreigd. Hiervoor kreeg hij eind 2007 een voorwaardelijke celstraf en een contactverbod met de bedreigde politici opgelegd.

De gemeente Kampen wilde donderdag niet reageren op de nieuwe strafzaak.