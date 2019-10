Wethouder hoopt dat Haga-bestuur nu opstapt

De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman hoopt dat het schoolbestuur van het omstreden Cornelius Haga Lyceum alsnog voor donderdag opstapt en daarmee „kiest voor de kinderen en het voortbestaan van de school”. Dat zegt ze in reactie op het besluit van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) om de financiering aan de islamitische middelbare school in de hoofdstad per 1 december stop te zetten.

Het schoolbestuur heeft nog een laatste kans om de taken over te dragen aan een interim-bestuurder, de opdracht die de minister vorige maand gaf. Als de school dit uiterlijk donderdagochtend alsnog doet, kan het besluit nog worden aangepast.

„Ik zou het liefst willen dat de kinderen bij elkaar kunnen blijven en dat de islamitische identiteit van het onderwijs gewaarborgd blijft”, aldus Moorman. „En daar ga ik samen met de Amsterdamse schoolbesturen en het ministerie van Onderwijs mijn best voor doen.”