Wethouder: fietsen door Amsterdamse IJtunnel is geen goed idee

De kans is klein dat fietsers binnenkort door de IJtunnel in Amsterdam kunnen om te veel drukte op de pont te voorkomen. Wethouder Sharon Dijksma (verkeer en vervoer) vindt het plan van de Fietsersbond geen goed idee, bevestigt haar woordvoerder een bericht hierover in Het Parool. Een van de belangrijkste punten van zorg is de veiligheid, onder meer door de snelle afdaling in de tunnel.

De IJtunnel is vorig jaar ook al eens opengesteld voor fietsers, toen reizigers vanwege de ov-staking geen trams, bussen of veerponten konden gebruiken. Toen zijn er acht eenzijdige ongelukken gebeurd met fietsers, aldus de woordvoerder van de wethouder. Ook moeten de rijbanen toegankelijk blijven voor hulpdiensten en vrachtverkeer.

De Fietsersbond wil met een petitie twee rijbanen van de IJtunnel tijdens de coronacrisis openstellen. De bond is bang dat er op de pont tussen Amsterdam-Noord en het centrum onvoldoende afstand tussen reizigers zal zijn als het door versoepeling van de coronamaatregelen drukker wordt.