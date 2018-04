Wethouder Ede: Lelystad de lusten, de Veluwe de lasten

De gemeente Ede is er niet blij mee dat in het aangepaste milieurapport voor vliegveld Lelystad de tijdelijke laagvliegroutes niet zijn meegenomen. „Juist die routes benadelen ons sterk op de Veluwe.”

Wethouder Leon Meijer zei woensdag: „Lelystad de lusten, de Veluwe de lasten. En in het aangepaste milieurapport staat niets over de laagvliegroutes omdat ze tijdelijk zijn.” Volgens hem worden de tijdelijke milieu-effecten (geluid, fijnstof en stikstofoxiden) ook niet beoordeeld in het rapport.

„Er wordt aangenomen dat op het moment dat de 10.000 vluchten bereikt zijn, de herindeling van het luchtruim gereed is en de laagvliegroutes voorbij zijn. Helaas hebben we geen garantie dat dit zo is.”

De gemeente Lelystad spreekt in een reactie juist van een goed bericht. „Een volgende stap in de procedure om over te gaan tot uitbreiding. We vertrouwen erop dat het tot een tijdige opening leidt.”

Apeldoornse wethouder Detlev Cziesso geeft aan dat het cruciaal is dat het onderzoek goed en zorgvuldig gebeurt. „Maar voor ons is het vooral belangrijk dat het luchtruim eerst heringedeeld moet worden voordat Lelystad Airport kan uitbreiden.”

De provincie Overijssel ziet het advies als een belangrijke toets bij het bepalen van een standpunt over de vliegroutes van Lelystad Airport. „Onze eerste indruk van het geheel is dat de minister naar de regio heeft geluisterd en een aantal verbeteringen heeft doorgevoerd voor de korte termijn.”

Actiegroep

Actiegroep Red de Veluwe is woedend dat de onafhankelijke commissie het aangepaste rapport heeft goedgekeurd. Volgens hen rammelt het aan alle kanten, is er gerekend met verkeerde cijfers en staat er niets in over het effect van de uitbreiding op het milieu. „Het ministerie van Infrastructuur dendert maar door en zadelt de inwoners van Gelderland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en Friesland op met massa’s laagvliegende vliegtuigen”, zegt de actiegroep.

Ze hebben een lijst met gevonden fouten naar de commissie en de minister gestuurd. „Maar daar is niets mee gedaan.”

Red de Veluwe is verontwaardigd dat ambtenaren van het ministerie geregeld contact hebben met medewerkers van Schiphol. Voor Schiphol is de uitbreiding van Lelystad Airport van levensbelang. „Die ambtenaren helpen mee met het opstellen van het milieueffectrapport en moeten dat ook zelf controleren. Zoals de slager die zijn eigen vlees keurt”, aldus de groep.