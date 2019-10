„Wethouder Barneveld wist wel van onderzoek naar zand”

Wethouder Aart de Kruijf (SGP) wilde volgens oud-wethouder Gerard van den Hengel (VVD) in december 2017 geen bredere aandacht voor onderzoek naar mogelijk vervuild zand onder de woonwijk Eilanden-Oost in Barneveld omdat het nieuwbouwproject daardoor in gevaar zou komen.

Dat schrijft oud-wethouder Gerard van den Hengel in een brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

De bewering van Van den Hengel staat haaks op de verklaring van De Kruijff maandagavond in een commissievergadering van de gemeenteraad dat hij pas op 20 maart 2018 vernam van het onderzoek. Van den Hengel zegt ook burgemeester Van Dijk al in december 2017 op de hoogte te hebben gebracht.

De mogelijke aanwezigheid van vervuild zand van het Barneveldse grondbedrijf Vink heeft de afgelopen maanden nogal wat ophef gegeven nadat het tv-programma Zembla daarover in november berichtte, vooral bij bewoners van de woonwijken Eilanden-Oost en Veller.