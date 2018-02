Wethouder Baarle stapt op na declaratiefout

Wethouder Jan van Cranenbroek van de gemeente Baarle-Nassau heeft woensdagavond zijn ontslag ingediend vanwege een declaratiemisser van maximaal een paar honderd euro. De wethouder erkende eerder deze week dat hij in de fout was gegaan met de declaratie van reiskosten voor bezoekjes die niet alleen zakelijk maar ook privé waren. De wethouder stortte daarom 152,04 euro terug en bood zijn excuses aan.

De kwestie was voor de rest van het college van burgemeester en wethouders reden om onderzoek te laten doen naar de integriteit van de CDA-wethouder. Volgens een interne controle van de gemeente ging het om vijf bezoekjes waarvoor de wethouder circa 300 euro declareerde.

De wethouder vertelde woensdagavond in de gemeenteraad dat hij zich in de steek gelaten voelt en meent dat hij door het integriteitsonderzoek al is veroordeeld. Hij besloot daarom de eer aan zichzelf te houden.

Ondanks het vertrek van de wethouder gaat het externe onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling door, zei een gemeentewoordvoerder. Behalve wethouder is Jan van Cranenbroek ook lijsttrekker voor het CDA in de Brabantse gemeente bij de komende verkiezingen.