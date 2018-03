Wethouder Amstelveen weg om chats meisje

De Amstelveense wethouder Jeroen Brandes is vorige week opgestapt vanwege chats met een zestienjarig meisje. Burgemeester Bas Eenhoorn heeft de gemeenteraad hier in vertrouwen over geïnformeerd, schrijft de gemeente in een verklaring.

Hoewel Amstelveen niet veel kwijt wil over de kwestie, bevestigt de gemeente na berichtgeving in Het Parool dat Brandes weg moest om „laakbaar chatcontact met een zestienjarig meisje”. Zij heeft inmiddels aangifte gedaan.

Brandes, die als wethouder onder meer jeugd en jeugdzorg onder zijn hoede had, legde zijn taken vorige week per direct neer. Hij was eveneens lijsttrekker voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen en net herkozen, maar trok zich ook daarvoor terug. Eerder was gemeld dat hij om „zwaarwegende persoonlijke redenen” was gestopt.

„Op zich, om met de advocaat van oud-wethouder Brandes te spreken, is een dergelijk contact met een zestienjarig meisje niet strafbaar”, staat in de brief van de burgemeester aan de raad. „Maar het is in geen enkel opzicht acceptabel, om het voorzichtig uit te drukken, zeker niet voor iemand die werkzaam is in het openbaar bestuur.” Eenhoorn zegt verder mee te leven met de jonge vrouw, „die de dupe is van het onaanvaardbare gedrag van de wethouder”.

De gemeente gaat intern onderzoeken of dit de enige integriteitskwestie is rondom de oud-wethouder, laat een woordvoerster weten.