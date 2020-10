Wethouder: alleen brede mondkapjesplicht voorkomt geweld in ov

De enige manier om incidenten als de mishandeling van een Amsterdamse buschauffeur te voorkomen, is een algehele mondkapjesplicht in de openbare ruimte, naast die in het openbaar vervoer. Die oproep aan het kabinet doet de Amsterdamse vervoerswethouder Sharon Dijksma op Twitter namens de hele Vervoerregio. Daarin werken Amsterdam en 14 omliggende gemeenten samen op het gebied van (openbaar) vervoer.

„De voortdurende twijfel die wordt gezaaid over het nut van mondkapjes is een slechte zaak. Onze mensen handhaven nu tegen de klippen op! Met verschrikkelijke incidenten als gevolg”, aldus Dijksma, verwijzend naar de buschauffeur die in elkaar werd geramd door een passagier omdat hij die zonder mondkapje niet wilde meenemen.

Volgens haar woordvoerder is er nu een lappendeken aan regels en kan die door een bredere mondkapjesplicht worden opgeheven om duidelijkheid te scheppen.

Dijksma had dinsdagavond al contact met het Amsterdamse ov-bedrijf GVB, om haar afschuw uit te spreken over het geweldsincident. De betrokken chauffeur heeft een hersenschudding, mist vier tanden en heeft gekneusde ribben. Hij heeft samen met zijn werkgever aangifte gedaan. De dader is nog op vrije voeten.