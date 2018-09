Wetenschapsartikelen straks gratis beschikbaar

Wetenschappelijke onderzoeken die met belastinggeld zijn gefinancierd, mogen vanaf 2020 niet meer gepubliceerd worden in vaktijdschriften waarvoor abonnementsgeld moet worden betaald. Ze moeten voor iedereen gratis toegankelijk zijn op websites, hebben onderzoeksfinanciers uit Europese landen bekendgemaakt.

„Wetenschap hoort niet achter een betaalmuur, maar moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. In heel Europa voeren universiteiten moeizame onderhandelingen met uitgevers. Ondertussen maken ze exorbitante winsten op werkzaamheden die vooral door wetenschappers worden verricht. Dat moet afgelopen zijn”, stelt de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Volgens de organisatie heeft het plan gevolgen voor de manier waarop in de toekomst onderzoekers en onderzoeksvoorstellen beoordeeld worden. „Niet aantallen publicaties of de reputatie van het tijdschrift, maar de inhoud moet daarbij leidend zijn”, aldus de NWO.

De Nederlandse universiteiten zijn „heel blij” met de maatregel. „Het is een steun in de rug in de onderhandelingen die wij hierover voeren met de grote uitgevers”, zegt een woordvoerster van universiteitenkoepel VSNU.

Hoeveel geld uitgevers mislopen door de maatregelen is vooralsnog onbekend. Bij RELX (het voormalige Reed Elsevier), een van de grootste uitgevers op het wetenschappelijke vlak, was niemand bereikbaar voor commentaar.