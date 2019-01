Wetenschappers winnen tonnen voor onderzoek

Acht wetenschappers krijgen drie ton ieder voor nieuw onderzoek. Ze zijn de winnaars van de Ammodo Science Awards.

Het gaat om Nadine Akkerman, Lenneke Alink, Teun Bousema, Birte Forstmann, Ewout Frankema, Toby Kiers, Jacco van Rheenen en Stephanie Wehner. Ze vielen allemaal op door heel speciale onderzoeksprestaties, op gebieden variërend van stokoude brieven tot kwantuminternet.

Nadine Akkerman, hoofddocent Engelse literatuur aan de Universiteit Leiden, viel in de prijzen door haar beschrijving van de correspondentie van de zeventiende-eeuwse Elizabeth Stuart. Ze gebruikte zelfs röntgenscanners om ongeopende brieven te lezen. Ook in Leiden actief is Lenneke Alink, hoogleraar forensische gezinspedagogiek, die opviel door haar onderzoek naar kindermishandeling.

Teun Bousema, hoogleraar epidemiologie in Nijmegen, ontrafelt een parasiet die via muggen malaria veroorzaakt. Birte Forstmann, hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, is doende met onderzoek op het snijvlak van gedrag en de anatomie van de hersenen.

Ewout Frankema, hoogleraar agrarische en milieugeschiedenis in Wageningen, wil het ontstaan van de kloof tussen arm en rijk verklaren. Toby Kiers, hoogleraar evolutionaire biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker in Oxford, houdt zich bezig met de interactie tussen planten en micro-organismen in de bodem.

Jacco van Rheenen, hoogleraar intravitale microscopie aan de Universiteit Utrecht en groepsleider in het Antoni van Leeuwenhoek, ontwikkelde een vorm van microscopie, waardoor individuele cellen wekenlang gevolgd kunnen worden. Hij was de eerste die het proces van uitzaaiende kanker heeft gefilmd.

Stephanie Wehner, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, onderzoekt de mogelijkheden voor een kwantuminternet.