Wetenschappers positief over pulsvissen

Vissen met de pulstechniek is minder schadelijk voor natuur en milieu dan de boomkorvisserij waarbij een net met kettingen over de zeebodem wordt gesleept. Een verbod op de pulsvisserij is dan ook niet nodig, stellen wetenschappers van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) in een advies.

De EU besloot vorig jaar vissen met behulp van stroomstootjes vanaf 1 juli 2021 te verbieden in Europa. Tot die tijd kan ongeveer een kwart van de 79 Nederlandse kotters met pulstuig in actie blijven. Verantwoordelijk minister Carola Schouten is naar het Europees Hof van Justitie gestapt om het verbod aan te vechten. Volgens haar kan een verbod alleen rusten op de best beschikbare wetenschappelijk adviezen.

Het nieuwe ICES-advies stelt dat pulsvisserij brandstof bespaart, minder schade aanricht aan de bodem en ecologie dan boomkorvisserij, en zorgt voor minder bijvangst van ondermaatse vissen. Vissoorten als kabeljauw kunnen er wel verwondingen door oplopen, maar pulsvisserij vormt volgens de wetenschappers geen risico voor de duurzame exploitatie van tong.

„De uitkomst van dit onderzoek is goed nieuws voor iedereen die een hart heeft voor de Nederlandse vissers”, reageert CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. „Ik verwacht dat de Europese Commissie nu direct handelt en de achterhaalde huidige wetgeving spoedig herziet. Wij laten de pulskor niet kielhalen.”

Haar VVD-collega Jan Huitema stelt dat onafhankelijke wetenschappers nu „zwart op wit” bevestigen dat de pulsvisserij is verboden „op basis van onderbuikgevoelens”. Dit verbod mag dus de prullenbak in.” Peter van Dalen (ChristenUnie): „Het verbod op pulsvisserij moet zo snel mogelijk worden opgeheven.”