‘Wetenschapper werkt liever niet samen met bedrijfsleven’

Hoewel overheden en subsidieverstrekkers het graag anders zien, werken wetenschappers niet graag samen met het bedrijfsleven. Liever doen zij onderzoek samen met collega-wetenschappers, concludeert innovatiewetenschapper Frank van Rijnsoever van de Universiteit Utrecht en het Rathenau Instituut in een studie.

„Uit eerder onderzoek wisten we al dat bedrijven vaak niet graag samenwerken met wetenschappers aan universiteiten. Deze aarzeling blijkt dus wederzijds te zijn”, stelt Van Rijnsoever. Een van de redenen is volgens hem dat wetenschappers liever niet werken aan projecten die een bijdrage leveren aan de winst van commerciële bedrijven. Daarbij komen zij eenvoudiger tot resultaten met collega-wetenschappers.

Overheden proberen al jaren de samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven te bevorderen, om zo innovatie aan te jagen. „Maar het is de vraag of je hard aan samenwerking moet blijven trekken als beide partijen er weinig zin in hebben. Misschien dat je beter kunt inzetten op vormen van wetenschappelijke kennisbenutting waar mensen wel voor te porren zijn, zoals via het onderwijs”, aldus de universitair hoofddocent.

Zijn onderzoek, waar 3145 wetenschappers in West-Europa en Noord-Amerika aan meededen, is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Technology Transfer.